Janette Oke: Die Coal Valley Saga Teil 2 - Das Schweigen danach
Die Bewohner von Coal Valley haben noch immer mit den Folgen des dramatischen Minenunglücks zu tun. Elizabeths Schülerin Rosaleen hat Angst vor dem Alkoholiker Wendell Backus und redet mit niemandem. Elizabeth versucht, ihr zu helfen. In der Zwischenzeit untersucht Jack das geheimnisvolle Abbrennen der Kirche. Er verdächtigt zunächst eine der Witwen, aber Elizabeth glaubt an ihre Unschuld. Sie beginnt ebenfalls, zu ermitteln. Doch dies gefährdet ihre Freundschaft zu Jack noch mehr.
