Janette Oke: Die Coal Valley Saga Teil 5 - Versteckte Wahrheit
84 Min.Ab 6
Jack hat sich gerade heimisch eingerichtet, als er die Versetzungspapiere erhält. Er muss eine Entscheidung treffen zwischen seiner Liebe zu Elizabeth und seiner Laufbahn. Elizabeths kleine Schwester Julie macht unterdessen die Bekanntschaft eines verletzten Mannes im Wald. Sie verliebt sich sofort in ihn, doch niemand kennt ihn.
Genre:Drama
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH