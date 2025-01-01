Janette Oke: Die Coal Valley Saga Teil 6 - Entscheidungen

Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elizabeth ist eifersüchtig, denn Jacks Ex-Verlobte taucht in Coal Valley auf. Sie will Jack wieder für sich gewinnen, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Elizabeth ist verletzt und zieht sich verunsichert zurück. Währenddessen versucht Abigail mit Jack, hinter die wahren Gründe des Minenunglücks zu gelangen, und gerät dabei ins Fadenkreuz von Henry Gowen. Dem ist jedes Mittel recht, um den Fokus der Ermittlungen von der Minengesellschaft abzulenken.

Drama
6
© PLAION PICTURES GmbH