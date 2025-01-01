Zum Inhalt springenBarrierefrei
Java Heat - Insel der Entscheidung

PULS 4100 Min.Ab 16
Java Heat - Insel der Entscheidung

Kellan Lutz und Mickey Rourke in einem knallharten Katz-und-Maus-Spiel: US-Agent Jake Wildes neuer Auftrag führt ihn nach Indonesien, wo der Sultan von Terroristen ermordet wurde. Gemeinsam mit dem einheimischen Cop Hashim deckt Wilde ein undurchschaubares Netz voller Verschwörungen auf, dessen Fäden der Kunstdieb und Auftragskiller Malik in der Hand hält ...

Genre:
Action, Thriller
Produktion:
US, 2013
Altersfreigabe:
16
GEWALT
Copyrights:
© GEM Entertainment KFT