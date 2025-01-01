Julie und die roten Schuhe
84 Min.Ab 0
Julie und die roten Schuhe
Julie ist schon ewig auf Jobsuche, als ihr in einer Fabrik für Damen-Luxusschuhe eine Stelle angeboten wird. Ihre Freude ist groß und als sie dabei den gut aussehenden Lagerarbeiter Samy kennen lernt, scheint ihr Glück perfekt. Bald gibt es Gerüchte, dass das Management in Paris alle Arbeitsplätze ins Ausland verlegen will. Das stellt die Beziehung von Julie und Samy auf die Probe.
Genre:Musikalische Komödie, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiberius Film