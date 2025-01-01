Käthe Kruse
Käthe Kruse
In der bewegenden Filmbiografie schlüpft Friederike Becht in die Rolle der Unternehmerin Käthe Kruse, die zu den faszinierendsten Frauenfiguren des 20. Jahrhunderts zählt. Die gleichnamige ORF/ARD-Filmbiografie beleuchtet die weniger bekannten Facetten ihres bewegten Lebens mit Höhen und Tiefen: Käthe Kruse war Schauspielerin, Mutter und vielseitige Künstlerin. In einer Zeit, in der von Gleichberechtigung noch lange keine Rede war, tritt sie aus dem Schatten ihres berühmten Partners, um als Unternehmerin Karriere zu machen. Ihr bahnbrechender Markenschutzprozess, mit dem sie ihr geistiges Eigentum gegen einen übermächtigen Spielzeugfabrikanten verteidigt, geht in die Geschichte ein.
0