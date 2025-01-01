Kandisha - Der Fluch
85 Min.Ab 16
Kandisha - Der Fluch
Ein Dämon im Blutrausch! Drei Freundinnen verbringen ihren Sommer in der Hochhaussiedlung. Nachdem Amélie von ihrem Ex attackiert wird, erinnert sie sich an die Legende von Kandisha. In ihrer Wut beschwört sie den mächtigen und rachsüchtigen Dämon, am nächsten Morgen ist ihr Ex tot. Die Legende ist wahr, Kandisha geht um und ist außer Kontrolle. Nur die drei Freundinnen können den Fluch brechen.
Genre:Drama, Horror
