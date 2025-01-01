Zum Inhalt springenBarrierefrei
Karpfenangeln am Fluß

21 Min.Ab 12
Begleitet Karpfenexperte Robin Illner eine Nacht an einen Fluss zum Karpfenangeln. Kleinschrittig wird erläutert, wie bei niederigen Wassertemperaturen Karpfen zu überlisten sind. In diesem Film wird auf die Platzwahl eingegangen, erläutert, welche Köder die besten sind und gezeigt, wie erfolgreiche Montagen zum Flußangeln gebaut werden.

Spezial, Dokumentation, Angeln
de, 2017
12
© Robin Illner