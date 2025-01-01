Kein Geist für alle Fälle
93 Min.Ab 0
93 Min.Ab 0
Kein Geist für alle Fälle
Als Jana Schubert Tom Harder mit ihrem Wagen anfährt, steht ihrem Leben eine große Wende bevor: Tom, der eigentlich im Koma liegt, erscheint ihr plötzlich als Geist, den lediglich sie sehen kann. Zwischen den beiden entwickelt sich eine skurrile, aber innige Verbindung. Sie gehen sogar so weit, dass sie sich schließlich verloben. Doch dann passiert das Schreckliche: Toms Eltern entscheiden sich dafür, die lebenserhaltenden Geräte für ihren im Koma liegenden Sohn abzuschalten ...
Genre:Romantische Komödie, Comedy
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Cinecentrum