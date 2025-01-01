Kochen mit Wildpflanzen
Kochen mit Wildpflanzen
Im Frühjahr tätigt Meret Bissegger ihren Lebensmittel-Einkauf mit Vorliebe in freier Natur - auf Feldwegen und ungedüngten Wiesen in der Gegend ihres Wohnorts Malvaglia am Eingang zum Bleniotal im Hochtessin. Die Köchin und Kochbuchautorin ist in freier Natur auf der Suche nach essbaren Wildpflanzen, die ihre Frühlingsküche zu einem Geschmackserlebnis fernab kulinarischer Konventionen machten.Essbare von nicht essbaren Wildpflanzen, -kräutern und -blüten zu unterscheiden will gelernt sein, ist aber keine botanische Hexerei. Und viel Wohlschmeckendes wächst oft und zur eigenen Überraschung auch im eigenen Garten. Buon appetito - bei Gierschblüten, Gundelrebe und Bärenklau zum Beispiel.
