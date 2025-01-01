König Drosselbart
71 Min.Ab 6
Prinzessin Christine muss auf Geheiß ihres Vaters den nächstbesten Mann ehelichen, der ihren Weg kreuzt. Unwissentlich gibt sie König Drosselbart, der sich als bescheidener Bettelsänger ausgibt, das Ja-Wort. Um ihr eine Lehre zu erteilen, zwingt der König sie zu harter Arbeit in einer Waldhütte und zum Verkauf von Töpfen auf dem Markt. Doch da sie ihren Gatten wahrhaftig liebt, scheut die Prinzessin keine Mühe ...
Genre:Abenteuer, Fantasie
Produktion:DE, 1954
Altersfreigabe:
6
