Köstliche Kürbisküche
Köstliche Kürbisküche
Eine gute Kürbis-Suppe in Ehren. Doch Kürbisse sind ein weites kulinarisches Feld, und was sich mit diesen herrlichen Früchten mit so schönen Namen wie Crown Prince und Potimarron alles zubereiten lässt, ist absolut erstaunlich - und wenig bekannt. Man denke nur an die Kürbis-Lasagnette der Spitzenköchin Meret Bissegger, die weiss, was es an Kürbiswissen für ein wahres Kürbisfestival braucht.
Genre:Spezial, Dokumentation, Kochen
Produktion:ch, 2011
