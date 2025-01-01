Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bauforum24
20 Min.
Ab 12
KRASS! Ich habe mein komplettes Haus mit LED ausgestattet | Smarte eufy Beleuchtung im TEST

Totale LED Eskalation. Ich habe mein komplettes Haus mit hunderten Metern LED ausgerüstet! In diesem Video zeige ich euch, wie ich mit den Eufy E22 Lichterketten und anderen smarten Lichtlösungen eine atemberaubende Beleuchtung rund um mein Haus geschaffen habe – von warmweiß bis zu dynamischen Farbspielen!

