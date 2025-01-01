Kung Fu Panda: Ein schlagfertiges Winterfest
25 Min.Ab 0
Kung Fu Panda: Ein schlagfertiges Winterfest
Meister Shifu beauftragt Drachenkrieger Po, das jährliche Winterfest der Kung Fu Meister Chinas auszurichten. Po freut sich, Gastgeber der ehrwürdigen Zeremonie sein zu dürfen, möchte den Feiertag aber auch mit seinem Vater verbringen. Auf der Suche nach einem Koch weist Po die besten Küchenchefs des Landes ab und bittet seinen Vater, das Festmahl zuzubereiten. Der lehnt aber ab, weil er das Familienfest in seinem Restaurant nicht absagen will. Po droht eine furchtbare Blamage.
Genre:Kinder, Spezial, Abenteuer
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH