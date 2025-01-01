Lake Bodom
85 Min.Ab 16
85 Min.Ab 16
Lake Bodom
Die beiden Teenager Elias und Atte fühlen sich von einer urbanen Legende angezogen: Am See Bodom sollen im Jahr 1960 vier junge Menschen kaltblütig erstochen worden sein. Sie überreden ihre beiden Freundinnen Ida und Nora, einen Ausflug an den See zu unternehmen, und behaupten, dort eine Party feiern zu wollen. Doch in Wirklichkeit geht es ihnen darum, dem ungelösten Fall auf den Grund zu gehen. Dabei ahnen sie nicht, dass sie ihr Leben gefährden.
Genre:Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH