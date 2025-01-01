Lakeside Tegernsee - Das Bräustüberl
Der Tegernsee zählt zu den begehrtesten und teuersten Regionen in Deutschland. Lakeside Tegernsee ist auch der Hotspot für die Münchner High Society. Einer der beliebtesten Treffpunkte und Ausflugziele ist das Bräustüberl. Einst als Kloster gegründet, zur Sommerresidenz des Königs gewandelt , ist das Schloß Tegernsee seit über 350 Jahren auch Herberge des Bräustüberls. 350 Jahre gelebte Tradition
