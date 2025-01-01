Lebe Deine Träume - Laiv Sapane
100 Min.Ab 0
Lebe Deine Träume - Laiv Sapane
Eine alleinerziehende Mutter hat nur ein Ziel im Leben: Ihrer Tochter das bestmögliche Leben bieten zu können. Doch diese, in ihrer jugendlichen Rebellion, hat ihren ganz eigenen Plan, wie sie ihre Freizeit gestalten will. Darum schmiedet die Mutter einen genauso einfachen wie funktionalen Plan, um ihre Tochter zu überzeugen, sich für ein Studium ins Zeug zu legen...
Genre:Drama, Abenteuer, Comedy
