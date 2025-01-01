Leichen pflastern seinen Weg
101 Min.Ab 16
Der besonders strenge Winter treibt die armen Einwohner des Bergdorfs Snowhill in die Kriminalität. Um nicht zu verhungern, überfallen die notleidenden Familienväter die Häuser der Reichen und flüchten in die umliegenden Berge. Doch schon bald sind ihnen Kopfgeldjäger auf der Spur. Nur der Revolverheld Silence wagt es, den Kampf gegen die brutalen Häscher und ihren Anführer Loco aufzunehmen. Italowestern-Klassiker von Sergio Corbuccio, mit Jean-Louis Trintignant und Klaus Kinski.
