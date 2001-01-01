Liberty Stands Still – Im Visier des Mörders
97 Min.Ab 16
Liberty Stands Still – Im Visier des Mörders
Joe hat nichts mehr zu verlieren. Seine kleine Tochter wurde von einem Amokläufer erschossen und nun ist Joe blind vor Hass. Liberty Wallace, Vize-Präsidentin des größten Waffenherstellers in den USA, repräsentiert all das, was Joe verabscheut. Er ruft die Geschäftsfrau eines Tages auf ihrem Handy an, als sie gerade im Park unterwegs ist. Er hat ein Gewehr auf sie gerichtet und droht, sie zu erschießen, sollte sie seinen Aufforderungen nicht Folge leisten. Es entbrennt ein Psychoduell.
Genre:Thriller, Drama
Altersfreigabe:
16
