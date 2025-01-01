Liebe in anderen Umständen
91 Min.Ab 6
Silke Hauswald erfährt nach 20 Jahren Ehe von ihrem Mann, dass er sie für die 24-jährige Jura-Referendarin Klara verlässt. Für sie bricht ihre scheinbar heile Welt zusammen. Sie versucht, ihren Kummer mit einer aufregenden Nacht zu bewältigen und lässt sich auf ihre neue Bekanntschaft Felix ein - eine folgenschwere Begegnung: Sie wird schwanger. Ein Grund zur Freude, wäre der Kindsvater nicht erst 25 Jahre alt und der Ex-Freund der Affäre, für die ihr Mann sie verlassen hat.
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2009
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH