Liebe in anderen Umständen

91 Min.Ab 6
ATV 291 Min.Ab 6
ATV 2
Silke Hauswald erfährt nach 20 Jahren Ehe von ihrem Mann, dass er sie für die 24-jährige Jura-Referendarin Klara verlässt. Für sie bricht ihre scheinbar heile Welt zusammen. Sie versucht, ihren Kummer mit einer aufregenden Nacht zu bewältigen und lässt sich auf ihre neue Bekanntschaft Felix ein - eine folgenschwere Begegnung: Sie wird schwanger. Ein Grund zur Freude, wäre der Kindsvater nicht erst 25 Jahre alt und der Ex-Freund der Affäre, für die ihr Mann sie verlassen hat.

Genre:
Comedy, Romantische Komödie
Produktion:
DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Seven.One Entertainment Group GmbH