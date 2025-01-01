Liebe macht sexy

Zum Inhalt springenBarrierefrei
Als Verena Funk erfährt, dass ihr Mann Christian sie mit seiner Anwältin Claudia betrügt, folgt die Scheidung auf dem Fuße. Verena wird die defizitäre Strickwarenabteilung der Firma Funk zugeteilt. Um das Unternehmen vor dem Konkurs zu bewahren, muss sie die Investorin Estella da Silva überzeugen. Mit ihrer Bekanntschaft Leon, der sich als Typberater ausgibt, macht sie sich ans Werk ...

Comedy, Romantische Komödie
DE, 2009
12
© NFP neue film produktion GmbH