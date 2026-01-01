Liebling, hältst du mal die Axt?
90 Min.Ab 12
Liebling, hältst du mal die Axt?
Der junge Schriftsteller Charlie ist zwar ein begabter Schreiberling, doch mit der Damenwelt will es überhaupt nicht klappen. Nach mehreren Pleiten hat er fast schon die Hoffnung aufgegeben, als ihm die bezaubernde Harriet über den Weg läuft. Charlie verliebt sich Hals über Kopf in sie, da sie genau dem Bild seiner Traumfrau entspricht. Doch irgendwie verhält sich Harriet seltsam, und in Charlie keimt langsam ein schrecklicher Verdacht: Ist Harriet vielleicht eine Serienkillerin?
Genre:Comedy
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
