Lioness - Die Löwin
85 Min.Ab 0
85 Min.Ab 0
Lioness - Die Löwin
Rosi spielt für ihr Leben gerne Fußball. In ihrer Heimat Surinam wird sie immer belächelt, wenn sie bei den Burschen mitspielt. Dort gilt der Sport immer noch als Männersache. Als ihre Familie in die Niederlande zieht, findet Rosi in Jitte eine Freundin, die sie in ihren Fußballverein mitnimmt. Allerdings spielt Rosi so gut, dass ausgerechnet Jitte auf die Reservebank geschickt wird. Das macht ihr das Leben als neue Schülerin in einem fremden Land nicht gerade leichter. Um ihre Freundin nicht zu verlieren, denkt Rosi sogar daran, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen.
Altersfreigabe:
0