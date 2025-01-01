Live is Life - Der Himmel soll warten
89 Min.Ab 0
Von Sex, Drugs und Rock’n’Roll bleiben für Roccos streitbare Rentner-Band letztlich nur mehr Drugs in Form der Medikamente übrig, die sie im Altersheim verabreicht bekommen. Auch nicht das Gelbe vom Ei für den rebellischen Degenhart Schagowetz und seine Mitstreiterinnen. Also muss sich was ändern. Sie werden das Heim kaufen und den Laden selbst übernehmen. Nur wie denn, ohne Geld? Besetzung: Joachim Fuchsberger (Degenhard), Jan Josef Liefers (Rocco), Ursula Strauss (Marina), Bibiana Zeller (Sissi), Dieter Hallervorden (Dieter Jürgens), Lisa Kreuzer (Sandra), Hans-Michael Rehberg (Herr Klüger), Sido (Sido).
Altersfreigabe:
0