LKW mit defekten Bremsen auf der A2 - Unterwegs mit der Autobahnpolizei
12 Min.Ab 12
Auf den bundesdeutschen Straßen kreuzt sich sämtlicher Frachtverkehr aus ganz Europa. Besonders genau nehmen es die Behörden deshalb bei der Verkehrssicherheit der LKW. So auch die Autobahnpolizei Münster, die sich auf der A2 bei Gelsenkirchen auf die Lauer gelegt hat und Jagd auf fahrende Verkehrsrisikos macht. Dabei erwischen sie sogar einen LKW mit defekten Bremsen auf der A2. Focus TV begleitet die Beamten bei ihrer Schicht auf der Piste.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12