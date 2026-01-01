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Love In Translation - Die Liebe spricht viele Sprachen

Love In Translation - Die Liebe spricht viele Sprachen

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Love In Translation - Die Liebe spricht viele Sprachen

Die begabte Linguistik-Studentin Julie Walters möchte sich mit privaten Sprachkursen etwas Geld dazuverdienen. Schon bald trifft sie auf ihren neuen Schüler Dan, der zufällig bei ihrem Traum-Arbeitgeber, dem Natural Museum, arbeitet und seine Französischkenntnisse verbessern möchte. Julie hat eine kreative Idee: Sie will ihm die Sprache durch spannende Aktivitäten näherbringen. Während ihrer gemeinsamen Stunden entwickelt sich eine besondere Verbindung zwischen den beiden ...

Genre:
Romantische Komödie
Produktion:
CA, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© OneGate Media GmbH