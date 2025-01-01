Love Type D
96 Min.Ab 12
Love Type D
Nachdem Frankie 11-mal hintereinander verlassen wurde, entdeckt sie zu ihrer Bestürzung, dass sie das Verlierer-Liebes-Gen „Typ D“ in sich trägt. Ihre einzige Möglichkeit, diesen Zustand rückgängig zu machen ist, noch einmal mit allen Ex-Partnern auszugehen, um diesen dann jeweils den Laufpass zu geben. So soll ihr “Schlussmacher”-Gen geweckt werden. Doch das ist leichter gesagt als getan.
