Loveletters - Eine zweite Chance für die Liebe
Ein talentierter Hacker namens Sam wird aus dem Gefängnis entlassen. Obwohl er auf Bewährung ist, verkleidet er sich als Postbote und klaut Briefe. Er sucht nach Geld, doch dann liest er den Brief der Witwe Josie, deren Ehemann in Afghanistan ums Leben gekommen ist. Sam verliebt sich und folgt der attraktiven Frau. Als er sich endlich vorstellt, wird ihm bewusst, dass er seinen Lebensstil ändern muss.
Genre:Tragikomödie
Altersfreigabe:
6
