Märchensommer: Die kleine Meerjungfrau - neu erfischt
88 Min.Ab 0
88 Min.Ab 0
Märchensommer: Die kleine Meerjungfrau - neu erfischt
An ihrem 16. Geburtstag wird Adrianas großer Wunsch wahr: Sie darf den Ozean verlassen und die Welt der Menschen kennenlernen. Wie es der Zufall so will, trifft sie auf Prinz Idris und sofort ist es um sie geschehen. Verliebt bis über alle Schuppen will sie den Prinzen wiedersehen. Doch wie soll ihr das gelingen? So ganz ohne Beine und mit einem Fischschwanz?
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF Kids