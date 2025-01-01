Märchensommer: Peter Pan
95 Min.Ab 0
Märchensommer: Peter Pan
Peter Pan will nicht erwachsen werden, dafür aber haufenweise Abenteuer erleben. Seine Elfenfreundin Tinkerbell geht dabei mit ihm durch dick und dünn. Als die beiden im verträumten Ort Poysbrunn auf Wendy, Michael und Jonas treffen, wird ihre Freundschaft jedoch auf eine harte Probe gestellt. Denn die drei Geschwister begleiten Peter Pan und Tinkerbell ins sagenumwobene Nimmerland. Kaum gelandet, geht das spannende Abenteuer erst richtig los: der gefährliche Kapitän Hook entführt Wendy und will auch noch Tinkerbells wertvollen Feenstaub! Macht Euch bereit für eine märchenhafte Reise ins Nimmerland! Bildquelle: ORF/Märchensommer/
