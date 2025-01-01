Marry Christmas - Eine Hochzeit kommt selten allein
92 Min.Ab 6
Marry Christmas - Eine Hochzeit kommt selten allein
Als Hochzeitsplanerin Rachel (Mary Antonini) von einem reichen Influencer-Pärchen für die Organisation ihrer opulenten Hochzeit engagiert wird, trifft sie plötzlich ihre erste große Liebe Logan (Peter Porte) wieder, der sie einst sitzengelassen hat. Das Wiedersehen erinnert Rachel daran, was es bedeutet, jemanden zu lieben - und der Zauber der Weihnachtszeit lässt sie einen Teil ihres Herzens wiederentdecken, den sie vor langer Zeit verschlossen hat...
Produktion:US, 2023
6
