Massenfänge am Detroit River
Zwei verrückte Angler fliegen in die USA, um sich dort mit Schwarzbarschen, Smallies, Muskys und Co. anzulegen. Im Vorfeld der Reise wird das Tackle fürs Topwaterfischen zusammengestellt, die Route geplant und Gewässer gescoutet. Endlich angekommen - die Angellizenz in der Tasche - geht es für die letzten Besorgungen noch zum Bass Pro Shop und danach ab ans Wasser. Und die ersten Largemouth lassen nicht lange auf sich warten. Aber auch scheinbar fischleere Gewässer und Niederschläge kommen schneller als gedacht. Doch das Ende des ersten Tages klingt versöhnlich bei einer Catfish Session aus. Bereits am zweiten Tag erwartet uns ein absolutes Highlight. Mit dem Speedboat mitten durch Detroit, auf der Suche nach Walleyes. Der Amerikanische Zander zieht jeden Frühling in wahnsinnigen Massen zwischen Lake St. Clari und Lake Erie durch den Detroit River. Diesem Spektakel folgen jährlich tausende von Anglern aus ganz USA. Schade nur, dass der Reisezeitraum, Mitte Mai, etwas zu spät dafür war. Ortsansässige Fischer hatten es bereits bestätigt, dass die Zander durch sind. Nichtsdestotrotz besteht die ganze Saison die Möglichkeit, Fische zu fangen. Im gleichen Atemzug folgte jedoch der Bericht über den Silverbass Run, welcher voll im Gange sein sollte. Doppeldrills, Bisse beim Jiggen, Aufkurbeln und Durchsacken, Action ohne Ende. Eine sehr spannende, lustige und kurzweilige Fischerei in riesigen Fischschwärmen und die Chance vor Augen, doch noch einen Walleye unter den ganzen Silverbass zu fangen.