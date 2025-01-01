Meerforellenangeln auf Fünen - Top-Revier für Silberbarren
Ihr wollt eine ganz besondere Meerforellen-Tour erleben? Dann seid ihr auf der dänischen Insel Fünen goldrichtig. Das Revier ist bekannt für seine hervorragenden Bestände und traumhaften Spots. Mit unzähligen Riffen, Buchten und Steilküsten ist Fünen ein wahres Paradies für Meerforellenangler. In diesem Film plaudern echte Küstenprofis aus dem Nähkästchen und bringen euch zum Fisch.
