Mein schönstes schlimmstes Weihnachtsfest
87 Min.Ab 12
87 Min.Ab 12
Mein schönstes schlimmstes Weihnachtsfest
Kristin, eine ehrgeizige Musikproduzentin aus Manhattan, hat mit Weihnachten und ihrer Familie längst abgeschlossen. Seit 17 Jahren meidet sie ihre Eltern und verbringt die Feiertage lieber mit ihrem besten Freund Jamie – bis der dieses Jahr lieber mit seiner neuen Freundin feiert. Einsam und melancholisch wünscht sich Kristin, sie könnte alles noch einmal erleben. Wie durch ein Weihnachtswunder wacht sie am nächsten Morgen im Jahr 1996 auf – neben ihrem 17-jährigen Ich im Elternhaus in Kalifornien. Was folgt, ist ein turbulenter, herzerwärmender Trip durch die Vergangenheit: Kristin versucht, alte Fehler zu korrigieren, ihre Familie neu kennenzulernen und ihrem jüngeren Ich beizubringen, worauf es im Leben wirklich ankommt.
Genre:Kinder, Feiertag, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH