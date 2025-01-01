Merry Magic Christmas - Der magische Weihnachtswunsch
88 Min.Ab 0
88 Min.Ab 0
Merry Magic Christmas - Der magische Weihnachtswunsch
Finanzberaterin Maddie hat ihr Single-Leben streng nach Zahlen geordnet. Seit kurzem sieht sie ständig und überall die gleiche Nummer. Ihre Freundin meint, sie müsse nur der Zahl folgen, dann wird ihr größter Wunsch wahr. Durch ihren Bruder lernt sie den chaotischen Regisseur Nate kennen. Es knistert zwischen den beiden. Und am Weihnachtsabend wird Maddie endlich klar, was die Zahl bedeutet.
Genre:Feiertag, Romanze
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiberius Film