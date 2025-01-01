Midnight Run - Fünf Tage bis Mitternacht
122 Min.Ab 12
122 Min.Ab 12
Midnight Run - Fünf Tage bis Mitternacht
Der Ex-Polizist Jack Walsh verdient sein Geld in L.A. als Kopfgeldjäger. Für ein Kautionsbüros soll er den flüchtigen Buchhalter Jonathan "Duke" Mardukas aufspüren und ins Gefängnis zurückbringen. Der "Duke" hat Mafia-Millionen veruntreut. Er wird daher von der Polizei gesucht und außerdem von der ehrenwerten Familie gejagt. Mit dem Kopfgeld hätte Walsh jedoch für den Rest seines Lebens ausgesorgt. Er nimmt den Auftrag an, und eine turbulente Jagd quer durch die USA beginnt.
Genre:Action
Produktion:US, 1988
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Universal Studios Limited