Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Midnight Run - Fünf Tage bis Mitternacht

Midnight Run - Fünf Tage bis Mitternacht

122 Min.Ab 12
ATV 2122 Min.Ab 12
ATV 2
Midnight Run - Fünf Tage bis Mitternacht

Midnight Run - Fünf Tage bis Mitternacht

Der Ex-Polizist Jack Walsh verdient sein Geld in L.A. als Kopfgeldjäger. Für ein Kautionsbüros soll er den flüchtigen Buchhalter Jonathan "Duke" Mardukas aufspüren und ins Gefängnis zurückbringen. Der "Duke" hat Mafia-Millionen veruntreut. Er wird daher von der Polizei gesucht und außerdem von der ehrenwerten Familie gejagt. Mit dem Kopfgeld hätte Walsh jedoch für den Rest seines Lebens ausgesorgt. Er nimmt den Auftrag an, und eine turbulente Jagd quer durch die USA beginnt.

Genre:
Action
Produktion:
US, 1988
Altersfreigabe:
12
DESORIENTIERUNG
Copyrights:
© Universal Studios Limited