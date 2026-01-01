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Milborn on Tour mit Hans Peter Doskozil

Milborn on Tour mit Hans Peter Doskozil

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PULS 24

Milborn on Tour mit Hans Peter Doskozil

PULS 24-Infodirektorin Corinna Milborn begleitet Hans Peter Doskozil einen Tag lang durch den burgenländischen Wahlkampf. Als Beifahrerin in Doskozils E-Auto spricht sie mit dem burgenländischen Landeshauptmann über sein politisches Programm, sein Verhältnis zu SPÖ-Chef Andreas Babler und seine Sympathie für Autofahren und Raststätten.

Genre:
Talk, Nachrichten
Produktion:
AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© ProSiebenSat.1 Puls 4