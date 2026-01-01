Milborn on Tour mit Hans Peter Doskozil
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Milborn on Tour mit Hans Peter Doskozil
PULS 24-Infodirektorin Corinna Milborn begleitet Hans Peter Doskozil einen Tag lang durch den burgenländischen Wahlkampf. Als Beifahrerin in Doskozils E-Auto spricht sie mit dem burgenländischen Landeshauptmann über sein politisches Programm, sein Verhältnis zu SPÖ-Chef Andreas Babler und seine Sympathie für Autofahren und Raststätten.
Genre:Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 Puls 4