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Mission: Heilbutt. Mit Patrick Owomoyela in Skjanes am Nordkinn

Mission: Heilbutt. Mit Patrick Owomoyela in Skjanes am Nordkinn

12 Min.Ab 12
Just Fishing12 Min.Ab 12
Just Fishing

Mission: Heilbutt. Mit Patrick Owomoyela in Skjanes am Nordkinn

Hier am Nordkinn soll es klappen. Denn hier am nördlichsten Ende des europäischen Festlandes stehen die Chancen extrem gut, einen kapitalen Heilbutt ans Band zu bekommen. Und genau das ist das Ziel von Moderator und Ex-Fußballprofi Patrick Owomoyela. Ob¿s klappt?

Genre:
Spezial, Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:
DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
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