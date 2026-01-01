Mit dem Globalangler auf Butt & Forelle am Polarkreis
23 Min.Ab 12
23 Min.Ab 12
Mit dem Globalangler auf Butt & Forelle am Polarkreis
Der Heilbutt gehört vor Norwegen zu den stärksten Kämpfern und wird bei den europäischen Anglern immer beliebter. Wer in Norwegen etwas Exotisches erleben möchte, sollte es vielleicht einmal auf wunderschöne endemische Forellen in den vielen eiskalten Bergseen in der Nähe von Tromsø probieren.
Genre:Spezial, Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Datari Outdoor Bücher UG