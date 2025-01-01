Mo' Money - Meh' Geld
87 Min.Ab 16
Mo' Money - Meh' Geld
Johnny und sein Bruder Seymour halten sich mit kleinen Gaunereien über Wasser. Eines Tages verliebt sich Johnny in die attraktive Amber. Um in ihrer Nähe zu sein, nimmt er sogar einen Job in der Firma an, in der sie arbeitet: dem "Dynasty Club"-Kreditkarten-Institut. Den ganzen Tag von Kreditkarten umgeben - dieser Versuchung kann er nicht lange widerstehen. Doch die Shopping-Tour mit fremden Karten geht nicht lange gut. Sicherheitschef Heading hat den Diebstahl beobachtet ...
Genre:Action, Comedy
Produktion:US, 1991
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH