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Mörderische Tage - Julia Durant ermittelt

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88 Min.Ab 12
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Mörderische Tage - Julia Durant ermittelt

Mörderische Tage - Julia Durant ermittelt

Es ist ein schauderhaftes Bild, als die Beamten an der Alten Mainbrücke in Frankfurt eintreffen: Dort hängt an einem Strick, der als Schmetterlingsknoten gebunden ist, der Leichnam einer in Rosenöl eingesalbten Frau. Diese makabre Handschrift erinnert Julia Durant augenblicklich an den Serienmörder Dietmar Gernot, den sie vor Jahren hinter Gitter gebracht hat. Hat er womöglich einen Nachahmer gefunden und auf wen hat es der Täter als nächstes abgesehen?

Genre:
Spezial, Krimi
Produktion:
DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Gaumont GmbH