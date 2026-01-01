Mörderischer Drogenring: FBI jagt skrupellosen Drogenboss | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
50 Min.Ab 16
Mörderischer Drogenring: FBI jagt skrupellosen Drogenboss | True Crime Doku
In den frühen 1990er Jahren schmuggelt eine Bande mit Sitz auf den US-Jungferninseln große Mengen Kokain auf das amerikanische Festland. Polizei und Bundesagenten nehmen die gewalttätige Gruppe ins Visier, doch ihr Anführer bleibt ein Rätsel. In einer Untersuchung, die sich von Georgia bis nach Südamerika erstreckt, arbeiteten die Polizei, die DEA und das FBI zusammen, um diesen gefährlichen Drogenring zu zerschlagen. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Spezial, Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16