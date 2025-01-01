Mullewapp - Eine schöne Schweinerei
77 Min.Ab 0
Mullewapp - Eine schöne Schweinerei
Auf dem Bauernhof Mullewapp herrscht Aufruhr: Schwein Waldemar hat Geburtstag, und seine Freunde Franz von Hahn und Johnny Mauser planen eine große, zuckersüße Überraschung. Das friedliche Fest wird allerdings von dem fiesen Wildschwein Horst von Borst und seiner Bande gestört. Die Rabauken wollen das Sagen auf dem Hof haben, doch die Freunde stellen sich dagegen.
Genre:Animation, Abenteuer
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH