Munich High Society - Die Geschichte der Schickeria
45 Min.Ab 6
45 Min.Ab 6
Munich High Society - Die Geschichte der Schickeria
Die Münchner High Society. Glamourös, Elegant, Mondän und Chic. Schlichtweg die Schickeria. Ihre Köpfe, Geschichte, Dramen und Liebschaften füllen seit Jahrzehnten die Gazetten und Schlagzeilen. Wer mit wem wieso und warum. Die sogenannte Bussi Bussi Gesellschaft wird selbst zur Droge und macht abhängig. Die Sucht dabei zu sein, IN zu sein, geliebt und gefeiert zu werden, hinterlässt ihre Spuren. Eine Gesellschaft macht sich abhängig und der Entzug ist oft fatal. Die Geschichte der Münchner High Society von der Boheme bis zur Schickeria.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
6