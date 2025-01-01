Nachbarn süß-sauer
89 Min.Ab 6
Als neben Familie Brücker die chinesische Familie Wang einzieht, ist die Freude zunächst groß. Doch dann entpuppen sich die Nachbarn aus Fernost als wahre Überflieger: Der Nachwuchs der Wangs übertrumpft die Brückerschen Sprösslinge in der Schule, und Vater Wang schnappt Michael Brücker den ersehnten Geschäftsführerposten vor der Nase weg. Logisch, dass die Brückers so viel Perfektionismus auf Dauer unerträglich finden und zum Gegenschlag rüsten.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2014
6
Copyrights:© teamWorx Television & Film GmbH