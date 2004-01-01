Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

New France

144 Min.Ab 16
MOVIESPHERE144 Min.Ab 16
MOVIESPHERE
New France

New France

Im 18. Jahrhundert kämpfen England und Frankreich um die Kontrolle über Kanada. Während des politischen Konflikts verliebt sich die junge Bäuerin Marie-Loup in einen wohlhabenderen Mann namens François, doch sie werden durch einen Priester und einen Soldaten auseinandergerissen. Schließlich kommt es zu einem Todesfall, einem Prozess und einer Hinrichtung. Zwei Jahrzehnte später bekommt der Priester Besuch von einer jungen Frau.

Genre:
Historisches Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2004 Nouvelle France Production Inc. All Rights Reserved.