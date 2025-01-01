Ninja - Revenge Will Rise
Ninja - Revenge Will Rise
Die Waffentruhe Yoroi Bitsu ist das älteste Geheimnis der Ninja, das vom Meister beschützt wird. Als sich eines Tages zwei seiner Schüler - der leidenschaftliche Masazuka und der Student Casey - in seine Tochter verlieben, verliert Masazuka die Kontrolle. Die Folge: Der Meister verbannt ihn für immer aus dem Doro. Masazuka schwört bittere Rache. Jahre später kehrt er zurück, um die Herrschaft über das Doro und die Yoroi Bitsu an sich zu reißen.
