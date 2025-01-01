Zum Inhalt springenBarrierefrei
98 Min.Ab 12
Kabel Eins98 Min.Ab 12
Norbit

Eddie Murphy mal Drei: Der ebenso schüchterne wie hagere Norbit ist mit Rasputia verlobt, einer lebhaften Frau von geradezu monströsen Ausmaßen. Als eines Tages seine Jugendliebe Kate zurück in die Stadt kommt, braucht er einen guten Plan, um Rasputia loszuwerden und Kate zurückzuerobern. Diese ist allerdings auch verlobt - mit dem gutaussehenden und erfolgreichen Deion. Aber der soll ein Geheimnis haben ...

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Paramount Pictures International Ltd.