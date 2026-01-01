Norwegen Midnight Popping Madness
11 Min.Ab 12
11 Min.Ab 12
Norwegen Midnight Popping Madness
Wenn Angler an Norwegen denken, geht es meistens ums Pilken oder Gummifischangeln. Was viele aber nicht wissen: Dass gerade Seelachse und Pollacks oft auch sehr nah an der Oberfläche rauben. Bereits beim ersten Versuch, diese auf Popper und Co. zu fangen, fliegen diese aggressiven Räuber durch die Lüfte und attackieren unsere Köder brutalst. Ausnahmezustand an Bord!
Genre:Spezial, Angeln, im Freien/Outdoor, Dokumentation
Produktion:NO, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Topwater Productions