One Piece Fan Letter
25 Min.Ab 0
One Piece Fan Letter
Ein junges Mädchen, das im Zeitalter der Piraten lebt, hegt keinerlei Sympathie für die gewalttätigen Unruhestifter, ist jedoch Namis größter Fan. Als sie erfährt, dass die Strohhüte auf dem Sabaody-Archipel eintreffen werden, schreibt sie Nami einen Brief, den sie ihr unbedingt persönlich übergeben möchte ...
Genre:Anime, Spezial, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS